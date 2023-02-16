Foreign Policy: Путин четыре раза оказался прав, начав спецоперацию

Издание Foreign Policy рассказало о четырёх позициях Владимира Путина, в которых он оказался прав, начав СВО.

Колумнист газеты Foreign Policy Стивен Уолт утверждает, что Владимир Путин четырежды оказался прав, начав спецоперацию в Украине. Уолт напомнил, что Путин утверждал о несгибаемости российской экономики под действием западных санкций, что в дальнейшем было доказано.

Стивен Уолт отметил, что вторая правота Владимира Путина заключается в поддержке спецоперации российскими гражданами. Третья правота Путина заключается в том, что ведущие державы мира не станут осуждать Россию за СВО, что заметно на примере Саудовской Аравии и Израиля.

В качестве четвёртой правоты Владимира Путина Уолт напомнил, что российский лидер говорил о важности позиции Украины в мире для России, а не для Запада.