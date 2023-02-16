Агата Муцениеце решилась на операцию на глазах

Актриса считает, что пришло время, чтобы исправить плохое зрение. Она уже прошло необходимое для этого обследование

Звезда «Закрытой школы» ранее рассказывала, что много лет плохо видит. Сегодня Агата Муцениеце призналась, что наконец набралась смелости, чтобы провести лазерную коррекцию по восстановлению зрения, сообщает Вокруг ТВ.

В личном блоге звезда рассказала, что провела ряд исследований, чтобы установить точную ситуацию проблем с глазами.

«Друзья, вы заметили, что в последнее время я часто хожу в очках… Я все-таки буду исправлять зрение. Да, скоро всех увижу, со своего 33-го этажа буду видеть далеко! Короче, я на это решилась, у меня сегодня плановое обследование», — поделилась новостями Муцениеце.

Актриса рассказала, что врач противопоказаний для будущей операции нне нашел.

В последние месяцы звезда сильно похудела. Актриса не скрывает, что изнуряет себя спортом, «отрабатывает» каждый кусочек запрещенной еды. Поклонники заметили, что кумир заметно постройнела и стали заваливать ее комплиментами в комментариях под фото.