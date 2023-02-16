Госдума РФ вводит штрафы до 450 тысяч рублей за нарушение правил обращения с навозом

За несоблюдение требований при хранении, переработке, реализации навоза и помёта предлагается ввести административный штраф.

Для должностных лиц он составит до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 60 тысяч рублей, для компаний — до 350 тысяч рублей.

За повторное совершение административного правонарушения в течение года предлагается наказывать штрафом до 450 тысяч рублей.