Дуган раскрыл подробности операции США по подрыву «Северных потоков»

Американский журналист Джон Дуган раскрыл новые сведения о причастности США к подрыву российских газопроводов в Балтийском море.

Расследователь Джон Дуган со ссылкой на анонимного инсайдера сообщил, что в июне 2022 года во время учений НАТО BALTOPS 22 в Балтийском море в район их проведения прибыли военные водолазы Соединённых Штатов, которых встречал генерал американских ВМС и группа неустановленных лиц.

Под видом учений по разминированию американские водолазы с применением секретного оборудования занырнули в районе залегания "Северных потоков", имея при себе небольшие ящики. Спустя шесть часов водолазы вынырнули, и их забрал вертолёт.