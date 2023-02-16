В самой глубокой впадине на Земле обнаружили 10-сантиметровых амеб
2023-02-16 19:03
Называются они «ксенофиофоры». И хотя они одноклеточные, большими они стали именно благодаря холодной температуре, высокому давлению и недостатку солнечного света.
Именно эти параметры стали причиной таких размеров амебы.
Кроме того, эти амебы обладают иммунитетом ко многим элементам и химическим веществам, которые убили бы большую часть видов на Земле.
Поглощая минералы и частицы из воды, ксенофиофоры развили иммунитет даже к урану, ртути, свинцу и многим другим весьма вредным веществам.
Эти амебы были обнаружены на глубине 10,6 километров.
Опубликовано: Антон Райт