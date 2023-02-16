Европарламент принял резолюцию о поставках истребителей Украине

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюцию по истребителям для украинской армии.

Вечером 16 февраля европарламентарии большинством голосов утвердили резолюцию с призывом к лидерам стран коллективного Запада немедленно предоставить Украине истребители в рамках пакета военной помощи, предоставляя Киеву поддержку до момента завершения российской спецоперации.

В пресс-релизе Европарламента утверждается, что исход СВО в Украине повлияет на расстановку геополитических сил в европейском пространстве, что делает необходимым поддержку украинской армии.