Польские фермеры протестуют против ввоза зерна на границе с Украиной

Сельское хозяйство страны попало в тяжёлое положение из-за «бесконтрольного ввоза» зерновых культур из Украины, поскольку цены стали падать, сообщают местные СМИ.

Ассоциация «Обманутая деревня» и состоящие в ней аграрии жалуются: «Вся эта еда должна была пойти на рынки голодающих стран. Между тем всё выплескивается на нашу страну <...> Это не только наша проблема — её замечают и фермеры соседних стран».