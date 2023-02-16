Меньшова негативно высказалась о Бузовой

Недавно Юлию Меньшову критиковали за манеру вести интервью. Теперь актриса и сама оказалась не против жестко пройтись по коллегам и резко высказаться об их работе.

Под горячую руку знаменитости угодила Ольга Бузова. Во время беседы с Натальей Красновой артистка в YouTube-шоу «Сама Меньшова» отметила, что певица чересчур зазвездилась.

Причем необоснованно, и с Меньшовой согласятся далеко не все, ведь поющая ведущая давно заслужила любовь миллионов поклонников.

«Она сама себе эту награду на грудь повесила, как ты понимаешь».