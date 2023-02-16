Генсек НАТО СТолтенберг призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу следует подготовиться к многолетнему противостоянию с Россией.

По его словам, такая ситуация может затянуться на много лет, поэтому странам Альянса следует быть готовыми.

Столтенберг отказался прогнозировать, как долго продлится противостояние, ответив, что все может измениться совершенно неожиданно.

Он также подчеркнул, что НАТО пытается найти путь к ситуации, в которой будет место для лучших отношений.