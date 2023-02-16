Онколог разъяснил настоящие причины раковых заболеваний и развеял мифы

Врач Руслан Зуков объяснил, каковы истинные предпосылки развития опухолей и как правильно диагностировать болезнь на ранней стадии.

Среди причин, влияющих на развитие заболевания, экологический фактор не является определяющим.

Главные предпосылки - это особенности образа жизни, например, гиподинамия, ожирение, вредные привычки, причины, связанные с профессиональными особенностями.

Плохая экология стоит на последнем месте, так же, как и наследственный фактор.

Диагностировать онкологию помогают, по мнению врача, вовсе не популярные нынче анализы на онкомаркеры, предлагаемые во всех частных медицинских заведениях.

Этот метод показывает минимальную эффективность.

Заведующий поликлиникой Красноярского краевого онкологического диспансера Эдуард Семенов:

Повышение любого онкомаркера — это не значит, что у пациента есть злокачественная патология. Онкомаркер может повыситься фактически из-за любого воспаления в организме. К примеру, есть выраженное воспаление в кишке, онкомаркеры, которые соответствуют заболеванию кишечника, конечно, будут повышены.

Об этом специалист рассказал в интервью с NGS24.RU. Врач добавил, что для диагностики заболевания на ранних сроках достаточно банальной диспансеризации.

Обследование надо делать каждый год, оно бесплатной и доступно в любом медучреждении. Занимает диагностика один день.