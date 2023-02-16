Дуда назвал визит Байдена знаком раскрытия американского зонта над Польшей

Президент Польши Анджей Дуда назвал визит Джо Байдена символом гарантий безопасности для страны.

По его словам, присутствие американского президента на польской земле означает раскрытие американского зонта над Польшей.

Во время встречи Анджея Дуды и Джо Байдена будут обсуждаться вопросы помощи Украине и предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

Дуда также предположил, что во время визита Байдена в Варшаву может состояться его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.