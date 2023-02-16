Кирби: США не побуждают Украину наносить удары вглубь России

Сотрудник Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон не заставляет Киев атаковать российские территории.

16 февраля координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Соединённых Штатов Джон Кирби публично заявил, что американское правительство не принуждает власти Украины наносить ракетно-бомбовые удары по территориям России, распространяя боевые действия вглубь РФ.

Примечательно, что ранее представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил распространение конфликта на такие российские города как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.