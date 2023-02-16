Словакия приняла резолюции о «террористическом режиме» в России

Парламент Словакии в результате голосования принял резолюцию о «террористическом режиме» в России.

В четверг, 16 февраля 2023 года, братиславская газета Pravda сообщила о том, что парламент Словацкой Республики принял резолюцию, в которой «назвал действующий в России режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм».

Отмечается, что за принятие данной резолюции проголосовали 78 из 120 присутствовавших на заседании депутатов.

Депутаты словацкой политической партии «Курс – социальная демократия» проголосовали против постановления о якобы «террористическом режиме» в России.