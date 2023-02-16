Нуланд: США и другие члены G7 намерены ввести новые санкции против России 24 февраля

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и и другие члены G7 намерены ввести новые санкции против России приблизительно 24 февраля.

16 февраля заместитель главы Государственного департамента Соединённых Штатов Виктория Нуланд в пресс-релизе анонсировала новые антироссийские санкционные ограничения, заявив, что США и другие члены G7 введут против России приблизительно 24 февраля новый крупный пакет санкций.

Нуланд уточнила, что новые санкционные ограничения Запада против Москвы будут направлены прежде всего на исключение возможности поставок технологий на территорию России.