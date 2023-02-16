Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки, которая была одним из первых сотрудников Google, уходит в отставку

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки уходит в отставку после почти десятилетнего пребывания на этой должности, говорится в сообщении компании в блоге в четверг.

Войчицки сказала сотрудникам, что покидает руководящую должность, чтобы "начать новую главу, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам, которыми я увлечена".

По словам Войчицки, она продолжит консультировать компанию.

Ее заменит Нил Мохан, который с 2015 года является директором по продуктам YouTube.

Питер Кафка из Vox первым сообщил эту новость.

Войчицки стала генеральным директором в 2014 году, перейдя из Google, материнской компании YouTube.

Она была одним из первых сотрудников Google, когда пришла в 1999 году, и ее первым менеджером по маркетингу.