Politico: Еврокомиссия не будет вводить санкции против атомной сферы России
2023-02-16 21:14
Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против атомной сферы России и её представителей.
16 февраля американское издание Politico сообщило, что Европейская комиссия отказалась от планов ввести санкционные ограничения против атомной сферы Российской Федерации и её представителей в следующем 10-м пакете санкций.
Ранее глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт сделает всё для вывода российских нефти и атома из-под европейских санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко