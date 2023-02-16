Politico: Еврокомиссия не будет вводить санкции против атомной сферы России

Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против атомной сферы России и её представителей.

16 февраля американское издание Politico сообщило, что Европейская комиссия отказалась от планов ввести санкционные ограничения против атомной сферы Российской Федерации и её представителей в следующем 10-м пакете санкций.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт сделает всё для вывода российских нефти и атома из-под европейских санкций.