Лукашенко раскрыл список тем для переговоров с Путиным в пятницу

Александр Лукашенко рассказал, что обсудит с Владимиром Путиным во время встречи 17 февраля.

16 февраля Александр Лукашенко пообщался с представителями иностранных СМИ в Минске, где сообщил, что завтра встретится с Владимиром Путиным для переговоров, обсудив с российским лидером вопросы сферы безопасности, подняв также темы военного, экономического и политического характера.

Также в ходе общения с зарубежными журналистами Лукашенко предложил Джо Байдену посетить Минск для трёхсторонних переговоров с Путиным.