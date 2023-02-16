Сенаторы США попросили Байдена передать Киеву истребители и ракеты ATACMS

Американские сенаторы обратились к Джо Байдену с требованием о передаче дальнобойных ракет украинским войскам.

Вечером четверга американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм публично заявили, что Джо Байден обязан распорядиться о поставках истребителей вооружённым силам Украины, поскольку украинские самолёты Су-29 общепризнанно являются устаревшими. Также политики попросили Байдена начать программу по обучению пилотов ВСУ.

Кроме того, сенатор Блюменталь сообщил о целесообразности поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели за 300 километров от места пуска.