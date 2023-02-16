ООН о призывах исключить Россию: это не способствует поиску мира

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН высказался о призывах убрать Россию из организации.

ТАСС процитировало слова Стефана Дюжаррика по поводу вероятности исключения России из ООН:

В качестве подтверждения: наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран [из ООН] способствует долгосрочному поиску мира.

Перед этим, согласно сообщению "Европейской правды", стало известно об обращении депутатов Верховной рады к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Они призывали сделать отчет о работе, направленной на исключение России из ООН.

25 ноября было Верховной радой Украины принято постановление, призывающее считать РФ "государством - спонсором терроризма" и исключить ее из Организации Объединенных Наций.