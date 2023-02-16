Дюжаррик: исключение России из ООН не будет способствовать миру в Украине

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил против исключения России из организации.

16 февраля советник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик публично заявил, что исключение России из регулярного состава Организации Объединённых наций не поспособствует долгосрочному установлению мира на территории Украины.

Примечательно, что ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о намерениях администрации Киева добиваться исключения России из ООН и регулярного состава Совета безопасности при Организации Объединённых наций.