Жан-Пьер: претензии к возрасту президента США Джо Байдена далеки от реальности

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что претензии к возрасту 80-летнего президента США Джо Байдена далеки от реальности.

В четверг, 16 февраля 2023 года, глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на претензии к возрасту действующего президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена, заявив, что жалобы на преклонный возраст американского лидера не отражают реальности, в которой он достигает успехов.

«Может, они [люди, выражающие недовольство возрастом Байдена] забыли о победах президента за последние два года, но я рада напомнить в любое время», — заявила Жан-Пьер.

Сегодня 80-летний президент США Джо Байден прошёл плановую диспансеризацию, её результаты обещают обнародовать позже.