Врачи нашли прогрессирующую лобно-височную деменцию у Брюса Уиллиса

Семья Брюса Уиллиса сообщила о новом диагнозе, которой врачи поставили актёру после завершения карьеры в 2022 году.

Поздно вечером 16 февраля родственники Брюса Уиллиса опубликовали новый пост в социальных сетях, где сообщили, что актёру поставили новый диагноз: фронтотемпоральная (лобно-височная деменция). По словам сестры и жены Уиллиса, болезнь прогрессирует и уже привела к нарушению речи у актёра.

В 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры в кино, признавшись, что из-за поставленной ему деменции он утратил способность запоминать свои реплики.