Нуланд: военные базы РФ в Крыму являются законными целями для Украины
2023-02-17 01:56
Виктория Нуланд утверждает, что украинские войска могут наносить удары по военным базам в Крыму.
Представитель американского Госдепартамента Виктория Нуланд публично заявила, что правительство США считает законными целями российские военные базы в Крыму для украинской армии, ввиду чего подразделения ВСУ могут наносить удары по территории крымского полуострова.
Также Нуланд выразила уверенность, что Украина никогда не будет в безопасности до тех пор, пока вся территория Крыма не будет демилитаризирована.
Опубликовано: Ткачёв Андрей