Виктория Нуланд утверждает, что украинские войска могут наносить удары по военным базам в Крыму.

Представитель американского Госдепартамента Виктория Нуланд публично заявила, что правительство США считает законными целями российские военные базы в Крыму для украинской армии, ввиду чего подразделения ВСУ могут наносить удары по территории крымского полуострова.

Также Нуланд выразила уверенность, что Украина никогда не будет в безопасности до тех пор, пока вся территория Крыма не будет демилитаризирована.