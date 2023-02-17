Участница «Фабрики звезд-2» поделилась болью от психологической травмы из-за продюсера Лины Арифулиной

Певица и актриса тяжело страдала из-за критики в свой адрес. Юлия Волкова также испытывала комплексы относительно своих артистических данных.

Юлия Волкова, уроженка города Острогожск Воронежской области в проект «Фабрика звезд» попала во второй сезон, которым руководил Макс Фадеев, сообщает Космополитен.

Продюсер Лина Арифулина как-то жестко раскритиковала Юлию, назвав ее «девушкой, сотканной из клише». Участница эмоционально восприняла замечание. По словам Волковой, она долгое время боролась с комплексами, чтобы доказать себе, что это не так.

Вспоминая об этом сюжете, Юлия расплакалась:

«Это очень больно – в 18 лет такое услышать. Я жила с этим 20 лет. Жила с мыслью, что увижу и скажу ей всё в лицо, как это больно. Да, у меня не было опыта. Я не понимала, куда попала, не держала до этого микрофон, не выступала с музыкантами. Но я была настоящей. Сказать, что я какая-то клишированная...» - пожаловалась артистка.

Звезда сериала «Обоюдное согласия» встретилась с Линой Михайловной случайно через много лет. Актриса и продюсер были заняты в общем проекте. Волкова боялась, что устроит скандал.

По словам девушки, всё прошло спокойно. Бизнес-леди не узнала ее.

«Она не помнила меня. Она посадила меня, взяла за руки, сказала: «Мне бы сильно хотелось, чтобы вы сыграли роль Ламановой. Вы идеально подходите на роль». Потом мы сняли пилот», — поделилась Волкова.

В этот раз артистка театра «Практика» осталась довольна работой с Арифулиной.

«Лучшего режиссера в моей жизни не было. Меня оберегали, обнимали. Говорили, что всё сделано, чтобы я была счастлива, мне было комфортно, как актрисе. Такой флешбэк через 20 лет», — рассказала Волкова.

Юлия призналась, что продюсеру напомнили о давней истории на "Фабрике звезд". Продюсер решила, что "все не зря". И добавила, что она полюбила Юлию "как актрису".