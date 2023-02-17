Вундеркинд Алиса Теплякова стала студенткой сразу двух вузов, теперь учится и на программиста

Отец 10-летней студентки попал в скандал, пытаясь устроить ребенка на практику в детсад, родители малышей высказались против.

Семья Тепляковых намерена брать новые высоты в деле образования своих гениальных детей.

Алиса в 9 лет стала студенткой психфака МГУ,но не сумела закончить первый курс. Долгое время было непонятно, где она учится сегодня. Все вскрылось после очередного скандала, который устроил отец семейства, сообщает Вумен.ру.

Евгений Тепляков обратился в детский садик №538 Москвы. Он хотел, чтобы Алиса как студентка психфака Московского педуниверситета тестировала там малышей 4-5 лет. Но родители дошкольников отказались от подобных экспериментов над детьми.

Учится ли Алиса в педуниверситете до сих пор, доподлинно неизвестно. Пресс-служба МПГУ не дает комментариев. Но, как выяснили журналисты КП, Теплякова, вероятно, учится в белорусском университете.

В январе стало известно, что Алиса Теплякова вместе с младшим братом Хеймдаллем числятся на первом курсе Белорусско-Российского университета. Алиса изучает автоматизированные системы обработки информации в форме заочного обучения.