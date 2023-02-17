Неожиданно: в Москве вдруг отменили концерт Глюкозы

Звезда об этом сообщила сама. Она поблагодарила поклонников за понимание и поддержку, но причину отмены концерта не назвала.

Концерт певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Ионова) в Crocus City Hall, который планировался на17 февраля, неожиданно отменили.

Как сообщает Рамблер, об этом в соцсетях сообщила сама певица.

«До последнего готовилась. Но, к сожалению, наша с вами встреча не состоится. Мой концерт 17-го февраля в Crocus City Hall придется перенести. Очень-очень сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю поздно. Была уверена, что у нас все получится», — сказала в видео исполнительница.

По словам Глюкозы, она не отчаивается и верит, что в скором времени сумеет провести концерт. Глюкоза поблагодарила своих поклонников за понимание и поддержку.

Звезда пообещала «совсем скоро» назвать новую дату выступления. Однако при этом не назвала причину отмены концерта.