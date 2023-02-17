Неожиданно: в Москве вдруг отменили концерт Глюкозы
Звезда об этом сообщила сама. Она поблагодарила поклонников за понимание и поддержку, но причину отмены концерта не назвала.
Концерт певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Ионова) в Crocus City Hall, который планировался на17 февраля, неожиданно отменили.
Как сообщает Рамблер, об этом в соцсетях сообщила сама певица.
«До последнего готовилась. Но, к сожалению, наша с вами встреча не состоится. Мой концерт 17-го февраля в Crocus City Hall придется перенести. Очень-очень сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю поздно. Была уверена, что у нас все получится», — сказала в видео исполнительница.
По словам Глюкозы, она не отчаивается и верит, что в скором времени сумеет провести концерт. Глюкоза поблагодарила своих поклонников за понимание и поддержку.
Звезда пообещала «совсем скоро» назвать новую дату выступления. Однако при этом не назвала причину отмены концерта.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Марта Фролова
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