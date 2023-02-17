Королева-консорт Камилла хочет нарушить многовековую традицию двора на коронации Карла III

На церемонию супруга Карла III наденет немного модернизированный головной убор бабушки покойной Елизаветы II, Марии Текской.

Букингемский дворец накануне коронации Карла III и его жены Камиллы раскрывает подробности будущей церемонии.

Монархи решили не игнорировать опальных родственников Меган Маркл и принца Гарри, и выслали им приглашения. Хотя до этого момента казалось, что этот момент мог бы пойти не по плану, но коронуемые решили не поступаться традициями.

Но есть и другие неожиданные новости: впервые за много столетий для королевы не станут создавать новую корону.

Как уточнили в пресс-службе Букингемского дворца, на церемонии супруге Карла III наденут немного модернизированный головной убор Марии Текской - бабушки покойной Елизаветы II.

Дополнительно корону инкрустируют бриллиантами из коллекции Елизаветы II, которые использовались ранее в качестве брошей.