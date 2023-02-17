Вадим Самойлов вместе с Юлией Чичериной выступили в зоне СВО

Артисты признались, что они выступают не за аплодисменты, а для того, чтобы поддерживать защитников и сделать мир лучше.

Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина вместе с солистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым спели для военнослужащих Центрального военного округа России в зоне СВО, сообщает КП.

Вадим Самойлов исполнил несколько своих музыкальных композиций, включая легендарную «На Берлин». А Юлия Чичерина спела «На передовой», «Русские витязи» и другие песни.

- Это очень естественно, когда поддерживаешь свой народ, свою армию. Тем более, в таких суровых условиях, - отметила Юлия Чичерина.

Рок-музыканты считают, что их долг - быть на передовой и поддерживать личный состав ЦВО.