Вадим Самойлов вместе с Юлией Чичериной выступили в зоне СВО
Артисты признались, что они выступают не за аплодисменты, а для того, чтобы поддерживать защитников и сделать мир лучше.
Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина вместе с солистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым спели для военнослужащих Центрального военного округа России в зоне СВО, сообщает КП.
Вадим Самойлов исполнил несколько своих музыкальных композиций, включая легендарную «На Берлин». А Юлия Чичерина спела «На передовой», «Русские витязи» и другие песни.
- Это очень естественно, когда поддерживаешь свой народ, свою армию. Тем более, в таких суровых условиях, - отметила Юлия Чичерина.
Рок-музыканты считают, что их долг - быть на передовой и поддерживать личный состав ЦВО.
- Мы продолжатели традиции военных агитбригад. Это началось еще в первые месяцы Великой Отечественной войны - тогда на передовую приезжали артисты. Долг артиста в том, чтобы поддерживать людей. Делать лучше мир, делать лучше человека. Я приезжаю с чувством Родины, с уважением к моим дедам и безмерным уважением к этим солдатам, - признался Вадим Самойлов.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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