«Женщина-обезьяна», которую похоронили лишь спустя 150 лет после смерти

У Юлии Пастрана было редкое генетическое заболевание, гипертрихоз. Рост женщины составлял всего 1,34 метра, тело было покрыто волосами, а лицо по своему строению напоминало морду обезьяны с непропорционально большими ушами и носом.

У неё был приятный голос, хорошие манеры, прекрасный слух, развитый музыкальный вкус и способности к танцам и языкам: она говорила на трёх.

Известный натуралист Чарльз Дарвин рассказывал, что Юлия была замечательной женщиной с добрым сердцем. Джулия родилась в штате Синалоа, в Мексике, в 1834 году.

Затем американский бизнесмен привез её в Европу, где она пела и танцевала в цирках и на ярмарках.

Юлия забеременела в 25 лет, ребёнок тоже унаследовал заболевание и прожил всего несколько дней.

Из-за осложнений после родов через 5 дней умерла и Юлия. Однако её муж Теодор Лент, который был одновременно и менеджером, на этом не остановился и попросил учёных Московского университета мумифицировать тело Пастраны.

После этого он возил его по миру в стеклянном ящике, зарабатывая деньги на показах. Затем тело хранилось в Университете в Осло и только в 2013 году властям мексиканского штата Синалоа, где родилась Пастрана, удалось вернуть его для захоронения.