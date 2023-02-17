Король суперсезанов: новый BMW M5 станет универсалом

На поток универсал M5 Touring планируется поставить в конце 2024 года, нынешним летом будет выпущена топовая модель.

Новое поколение BMW 5-й серии - уже на подходе. Оно носит кодовое название G60. При этом главные новости автолюбителей порадуют в июле 2024 года, когда будет выпущен новый M5.

Топовая модель, получившая название G90, будет доступна только в высокопроизводительном исполнении Label Red мощностью 735 лошадиных сил.

Как уточняют СМИ, следующий M5 использует подключаемую гибридную трансмиссию совместно с внедорожником polarizing XM и будет выпущен этим летом. А в производство универсал M5 Touring должен поступить в конце 2024 года.

По словам источников, новая версия должна иметь запас хода на электротяге около ста км, максимальную скорость - около 140 км в час. У следующего M5 классическая стальная подвеска, но он имеет рулевое управление на задних колесах, тормоза большего размера и дополнительные колеса.

Водители могут выбирать между тремя ступенями регенерации энергии, двумя режимами калибровки рулевого управления и тормозов, а также пятью различными режимами привода, включая EControl, в котором приоритет отдается электродвигателю.