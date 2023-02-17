Лукашенко прилетел в Москву для участия в переговорах с Путиным

Правительственный борт Александра Лукашенко покинул минский аэропорт, направившись в Москву.

Утром 17 февраля официальный Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" сообщил, что правительственный борт №1 вылетел из национального аэропорта Минска, отправившись в Москву. Известно, что на борту самолёта находится Александр Лукашенко, намеревающийся провести ранее запланированные переговоры с Владимиром Путиным.

Позднее стало известно, что Лукашенко уже приземлился в Москве. Днём ранее белорусский президент заявил, что во время разговора с Путиным обсудит общие для России и Беларуси вопросы безопасности и военной сферы, а также экономические и политические аспекты белорусско-российского сотрудничества.