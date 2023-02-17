Илон Маск предсказал Японии исчезновение из-за низкой рождаемости

Власти принимают самые разные меры, чтобы заинтересовать мужчин и женщин вступать в брак и становиться родителями.

Японцы из префектуры Мияги могут найти спутников жизни при помощи службы подбора партнеров, основанной на искусственном интеллекте. Ее спонсируют местные власти.

В других префектурах региональные власти также помогают одиноким жителям страны найти своих половинок - с помощью обмена письмами, организации вечеринок и так далее.

Город Токио даже обучает базовым навыкам знакомства - например, искусству ведения беседы. Фотографы бесплатно предоставляют лестные портреты, стилисты и визажисты привлекаются, чтобы приукрасить неряшливость.

Никогда в истории Японии государство не играло такой заметной и расширяющейся роли в сердечных делах. И эта роль скоро станет еще больше.

В прошлом месяце премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство примет "беспрецедентные" меры для решения проблемы снижения рождаемости в Японии.

В парламентском обращении политик отметил, что страна балансирует на грани дисфункции, скатываясь к неплатежеспособности пенсионной системы и системы здравоохранения, быстрому росту государственного долга и экономическому спаду.

Илон Маск на фоне этого вообще заявил, что низкий уровень рождаемости приведет к тому, что Япония "прекратит свое существование".

Население Японии стареет быстрее всех постиндустриальных стран на земле. Уровень рождаемости здесь начал снижаться в 1970-х годах. Руководство страны убеждено, что решить проблему поможет увеличение числа браков.

При этом, согласно опросам, почти пятая часть мужчин и около 15% женщин не заинтересованы в браке, что является самым высоким показателем с 1982 года. Почти треть мужчин и пятая часть женщин в возрасте за пятьдесят в Японии никогда не были женаты.

Новое японское агентство по делам детей и семей, запуск которого намечен на апрель, намерено разместить "консьержей по поддержке брака" в каждой из 47 префектур Японии.

"Они выдвинут новые идеи для повышения уровня брачности, - сказал Юки Номура, представитель правительственного агентства. - Центральное правительство покроет 75% расходов на консьержей, которые сейчас набираются из числа сотрудников государственного и частного секторов, обладающих опытом подбора персонала".

Многие эксперты при этом утверждают: единственный способ, которым Япония действительно может спасти себя, - отказ от норм "мужчина -кормилец, женщина - сиделка", которые продолжают лежать в основе разработки политики и корпоративного управления.