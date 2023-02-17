Вице-премьер Украины Верещук: жители Артёмовска должны срочно покинуть город

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к жителям Артёмовска в ДНР с призывом срочно покинуть город.

В пятницу, 17 февраля 2023 года, вице-премьер Украины Ирина Верещук в своём официальном Telegram-канале призвала 6 000 гражданских, которые в настоящее время находятся в Артёмовске, срочно покинуть город.

Верещук утверждает, что оставаясь в Артёмовске, мирные жители подвергают опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с ними, а также усложняют работу бойцов Вооружённых сил Украины, пытающихся удержать город под своим контролем.