Кулеба: ни одна страна в мире пока не обещала передать истребители Киеву
2023-02-17 11:13
Дмитрий Кулеба утверждает, что ни одно государство не заверило Украину в том, что она получит западные истребители.
Днём пятницы украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался с журналистами, во время беседы заявив, что ни одна страна мира ещё не пообещала поставить Украине истребительную авиацию для её применения в боевых действиях против вооружённых сил России, ведущих спецоперацию.
Днём ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал Джо Байдена начать программу по обучению украинских пилотов, а также поставить Киеву дальнобойные ракеты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей