Кулеба: ни одна страна в мире пока не обещала передать истребители Киеву

Дмитрий Кулеба утверждает, что ни одно государство не заверило Украину в том, что она получит западные истребители.

Днём пятницы украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался с журналистами, во время беседы заявив, что ни одна страна мира ещё не пообещала поставить Украине истребительную авиацию для её применения в боевых действиях против вооружённых сил России, ведущих спецоперацию.

Днём ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал Джо Байдена начать программу по обучению украинских пилотов, а также поставить Киеву дальнобойные ракеты.