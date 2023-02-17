Генерал Мордвичев назначен командующим ЦВО вместо Лапина
2023-02-17 11:17
Российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял должность командующего Центральным военным округом.
17 февраля официальный сайт Единого государственного реестра юридических лиц сообщил, что генерал-лейтенант вооружённых сил России Андрей Мордвичев, который ранее командовал восьмой армией Южного военного округа, стал командующим Центрального военного округа РФ вместо генерала-полковника Александра Лапина.
Сам Лапин ранее неоднократно подвергался массированной критике со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей