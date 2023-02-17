Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен на пост командующего войсками Центрального военного округа вместо генерал-полковника Александра Лапина.

17 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, сообщило о том, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа.

С 2021 года Мордавичев занимал пост командующего 8-я гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии в составе Южного военного округа Вооружённых сил Российской Федерации.