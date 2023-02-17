Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с Путиным

17 февраля самолёт Александра Лукашенко приземлился в московском аэропорту.

Днём пятницы Telegram-канал "Пул Первого", являющийся пресс-службой белорусского президента, сообщил, что правительственный борт Александра Лукашенко, покинувший Минск, приземлился в Москве. Также "Пул Первого" показал фото того, как Лукашенко сходит с трапа самолёта.

По словам самого Александра Лукашенко, во время переговоров с Путиным он намерен обсудить вопросы сферы безопасности, а также экономического и политического характера.