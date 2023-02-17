Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В пятницу, 17 февраля 2023 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в запланированных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко и Путин условились о новой встрече в ходе телефонного разговора, который состоялся вечером 5 февраля.

Во время вышеуказанной беседы они также обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества в рамках Союзного государства.