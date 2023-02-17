Самый интересный и ужасающий народ в Индии

Индусы считают, рождение в той или иной касте - это результат твоих деяний в прошлой жизни. Поэтому, чтобы в новой жизни родиться на уровень выше, нужно выполнять правила касты.

Безразлично кто ты, бедняк который не может позволить себе жильё и спит на улице или же богач, у которого сотни слуг.

Главная цель - это достичь Мокши и закончить цикл перерождений.

Если по левую сторону реки в Варанаси, где находится туристические места, проводят красочные выступления - гаанг арти. То по другую сторону живет народ, немного отличающийся от наших представлений о норме.

Многие не поверят, что такие люди существуют в наше время, речь идет про народ, который называют Агхори.

Не все категорий граждан можно кремировать в Варанаси и их тела порой просто скидывают в реку.

Тела прибивает к другому берегу, к народу Агхори. А они только рады такому улову, ведь это для них бесплатная еда и средства для ритуалов. Но это лишь частица их безумия.

Они могут даже сношаються с трупами, есть экскременты. Подвержены они и более популярным вредным привычкам: пьют, не просыхая и курят. И не только сигареты, но всё что можно выкурить.

Все индусы считают агхори самым опасным народом в Индии, ведь для них нет ничего хорошего или плохого, нет грязного и чистого, омерзительного и прекрасного.

Агхори считают, что весь мир - это большое кладбище и мы все уже мертвы. Поэтому для них нет ничего священного, кроме их богов Шива и Кали.