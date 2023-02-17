Херш: США ждут крупные неприятности из-за диверсии на «Северных потоках» — вплоть до выхода ряда стран из НАТО

Как заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now, США ждут ужасающие последствия из-за подрыва газопроводов «Северный поток».

По словам журналиста, политические последствия будут для Соединенных Штатов Америки колоссальны.

Президент Байден и представители его администрации отвергли возможность расследования, продолжают открещиваться и при этом получают одобрение в средствах массовой информации.

Херш подчеркнул, что The New York Times больше не освещает данную тему, а вторит властям и игнорирует ее.

Политические последствия для США, как полагает Херш, наступят в долгосрочной перспективе — вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, потому что держать европейские государства в холоде из-за отсутствия российского газа Байдену не так страшно — для американского президента, подчеркнул Херш, намного важнее продолжать военное противостояние, в котором он все равно не победит.

Как полагает Херш, взрывы на российских трубопроводах — это диверсия, направленная против Европы.

Журналист убежден, что одна из целей этих действий — в очередной раз продемонстрировать Европе полную зависимость от Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, по мнению публициста, эта ситуация навредит Североатлантическому альянсу, поскольку сейчас в европейских государствах многократно выросли счета за электроэнергию и газ.