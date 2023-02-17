Исходя из ответа робота, существует несколько потенциальных негативных воздействий, которые искусственный интеллект может оказать на общество.

Популярность программного обеспечения для искусственного интеллекта быстро растет, особенно среди технологических компаний.

Что заставляет задуматься: не конец ли это человеческому взаимодействию в том виде, в каком мы его знаем? При этом некоторые опасаются, что роботы с искусственным интеллектом могут начать отнимать рабочие места.

Искусственный интеллект - это компьютерная система, имитирующая процессы человеческого интеллекта. Такие технологии разрабатываются и используются в различных приложениях, включая обработку естественного языка, робототехнику.

Некоторые из этих устройств настолько совершенны, что могут общаться с людьми. Представители американских СМи пообщались с одним из них - ChatGPT.

ChatGPT - это компьютерная программа, разработанная лабораторией искусственного интеллекта OpenAI и имитирующая человеческий разговор и способная дать полезные и информативные ответы.

В частности, на просьбу дать креативные идеи на день рождения 10-летней внучки журналиста робот ответил:

- Самое главное - повеселиться и отпраздновать особенный день вашей внучки так, чтобы это имело для нее значение.

Отвечая на вопрос, какие наихудшие последствия для человеческой расы может иметь использование роботов с искусственным интеллектом, ChatGPT заявил:

- Существует несколько потенциальных негативных воздействий, которые искусственный интеллект может оказать на общество. ИИ потенциально может принести много пользы обществу, но важно учитывать потенциальные негативные последствия и работать над их смягчением.

Этот ответ несколько озадачил журналиста и даже испугал. Распространение ИИ может иметь самые разные последствия, что подтверждает его же представитель.

Тем временем популярность программного обеспечения для искусственного интеллекта продолжает расти с космической скоростью.