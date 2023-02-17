Глава СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что уже к лету украинские войска уничтожат Россию.

17 февраля журналисты российской газеты "РИА Новости" сообщили, что директор Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил о необходимости уничтожения России как государства, сославшись на то, что её существование угрожает не только Киеву, но и всему миру.

При этом Данилов отметил, что ликвидация России произойдёт через три месяца с началом лета, когда в Украину вернутся солдаты, обучающиеся в Европе.