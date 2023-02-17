В Буда-Кошелёвском районе возможно ограничение движения транспорта из-за учений КГБ

В Буда-Кошелёвском районе на северо-востоке Гомельской области возможно ограничение движения транспортных средств из-за учений КГБ.

В пятницу, 17 февраля 2023 года, гомельский информационный портал «Маяк» сообщил, что на территории Буда-Кошелёвского района пройдут учения с участием Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма.

Отмечается, что сценарием данных учений предусмотрено задействование военной техники ввиду чего возможно временное ограничение движения транспортных средств в Буда-Кошелёвском районе.