Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Артемовска к немедленной эвакуации из города

Как заявила вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук в своем телеграм-канале, жители Артемовска должны немедленно покинуть город.

Чиновница опубликовала пост следующего содержания: «Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться».

Как полагает Верещук, в настоящее время в городе Бахмут (украинское название Артемовска) находится около шести тысяч человек, которые подвергают опасности не только себя, но и своих близких. По мнению вице-премьера, мирные жители создают «дополнительные проблемы и риски» для украинских вооруженных сил, и препятствуют нормальной работе оборонных подразделений.

Ранее сообщалось, что украинские власти приступили к эвакуации из Артемовска государственных учреждений и вывозу архивов.