Херш: США ждут колоссальные последствия за подрыв «Северных потоков»

Журналист Сеймур Херш рассказал о вероятных негативных последствиях для правительства США после подрыва российских газопроводов.

17 февраля газета Democracy Now опубликовала интервью с американским расследователем Сеймуром Хершем, который публично заявил, что власти Соединённых Штатов столкнуться с колоссальными последствиях после их изобличения в подрыве российских трубопроводов "Северный поток". По мнению Херша, из-за действий США некоторые страны могут даже покинуть ряды НАТО.

Известно, что ранее Сеймур Херш сообщил об американской разведывательной операции, совершённой в июне 2022 года, когда военные водолазы Пентагона заминировали трубы "Северного потока", а позднее бомбу активировали норвежские спецагенты.