Эксперт рассказал все о страшной болезни Брюса Уиллиса

Звезде Голливуда поставили диагноз лобно-височная деменция, при которой атрофируются многие функции организма.

Брюсу Уиллису поставили диагноз лобно-височная деменция, сообщила его жена Эмма Хеминг.

По словам 44-летней жены "крепкого орешка", состояние 67-летнего актера ухудшилось с момента, как ему в прошлом году установили диагноз афазии.

Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (FTD), - написала она. К сожалению, проблемы с общением - это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, это облегчение - наконец-то поставить четкий диагноз.

Лобно-височная деменция - это всеобъемлющий термин, обозначающий группу заболеваний головного мозга, которые угрожают лобным и височным долям головного мозга.

Это означает, что части этих долей атрофируются, и сокращение этих областей может вызвать проблемы с речью, эмоциональные проблемы и изменения в личности.

Доктор Эллисон Рейсс, эксперт по заболеваниям, связанным с деменцией, заявил, что FTD отличается от болезни Альцгеймера, с которой его часто путают.

В конечном итоге человек теряет так много своего мозга, что оказываетесь в вегетативном состоянии, - отметила специалист. Это печальная реальность, все идет под откос. Каждый хочет знать, в чем заключается лечение. На самом деле, пока ничего нельзя сделать, чтобы остановить это.

Семья Уиллис заявила в своем официальном заявлении относительно диагноза Брюса, что это была "жестокая" болезнь, и Рейсс согласна с этой оценкой.

Я думаю, что слово "жестокий" очень подходит, - отметила она. Видеть кого—то с расстройством мозга, которое уносит его по частям, но в остальном он здоров - это очень тяжело для родных больного.

По словам эксперта, речь идет о людях, которые "больше не понимают слов".

Они теряют способность давать вещам названия или не могут придумать для них правильное название. По мере того, как это прогрессирует, они больше не знают, что означают слова, - объяснила она

Причины FTD в значительной степени неизвестны, но некоторые генетические мутации были связаны с этим заболеванием. Более половины людей с этим заболеванием не имеют семейного анамнеза деменции.

Пациенты обычно начинают замечать симптомы в возрасте от 40 до 65 лет, но это может затронуть людей моложе.

В настоящее время не существует методов лечения FTD, но лекарства могут помочь справиться с симптомами.