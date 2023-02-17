Мужчина с противопехотными минами задержан на Курском вокзале Москвы
2023-02-17 12:14
Полицейские задержали мужчину, который пытался пронести противопехотные мины на Курский вокзал.
Днём пятницы ряд российских СМИ сообщили о том, что территория Курского вокзала в Москве полностью оцеплена, поскольку неизвестный мужчина пытался пройти через рамки металлодетектора с сумкой, в которой оказались две противопехотные мины, неопознанное взрывное устройство и взрыватели.
К текущему моменту правоохранители уточняют мотивы поведения задержанного, устанавливают происхождение имеющейся у него взрывчатки и осматривают территорию Курского вокзала.
Опубликовано: Ткачёв Андрей