Мужчина с противопехотными минами задержан на Курском вокзале Москвы

Полицейские задержали мужчину, который пытался пронести противопехотные мины на Курский вокзал.

Днём пятницы ряд российских СМИ сообщили о том, что территория Курского вокзала в Москве полностью оцеплена, поскольку неизвестный мужчина пытался пройти через рамки металлодетектора с сумкой, в которой оказались две противопехотные мины, неопознанное взрывное устройство и взрыватели.

К текущему моменту правоохранители уточняют мотивы поведения задержанного, устанавливают происхождение имеющейся у него взрывчатки и осматривают территорию Курского вокзала.