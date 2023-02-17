Песков: Байден не откликнется на предложение Лукашенко посетить Минск

Дмитрий Песков прокомментировал приглашение в Минск Джо Байдена со стороны Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что администрация Белого дома проигнорирует инициативу Александра Лукашенко, который пригласил американского президента Джо Байдена в Минск для проведения мирных переговоров с целью прекращения конфликта в Украине.

Днём ранее Лукашенко заявил, что Байден может прилететь в Минск, куда также пребудет Путин, и лидеры трёх стран смогут обсудить перспективы завершения российской спецоперации.