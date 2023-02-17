Такое мнение бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс высказал в своей статье, которую он опубликовал в известном издании Daily Reckoning.

Как полагает Рикардс, отчаявшийся президент Байден введет войска на территорию Западной Украины. Бывший советник ЦРУ предупреждает, что данная ситуация может быстро выйти из-под контроля и перерасти в прямое военное столкновение между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, и это будет уже не опосредованная война, как в настоящее время.

По мнению Рикардса, администрация американского президента фактически превратила ситуацию на Украине в экзистенциальный кризис не только для Соединенных Штатов Америки, но также для Североатлантического альянса — несмотря на то, что интересы Украины никогда не были в приоритете у Белого дома. Но, поскольку угроза для России экзистенциальна, она не отступит от своих позиций.

Рикардс убежден, что Россия выиграет военное противостояние с Украиной. Помощь украинским властям со стороны Запада может лишь продлить боевые действия, но не повлияет на окончательный результат и приведет только к дополнительным жертвам.

Как подчеркнул экс-советник ЦРУ, Вашингтон не прекратит поставлять оружие Украине, поскольку американский президент Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, в первую очередь Виктория Нуланд, испытывают ненависть к России.