Российскую рэпершу Инстасамку включили в базу данных "Миротворец"

Поводом для внесения певицы в черные списки Украины стала ложная новость, будто девушка задонатила армии России крупную сумму.

Российская рэперша Инстасамка (реальное имя Дарья Зотеева) включена в украинскую базу данных "Миротворец", сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как уточняет портал, звезда попала в этот черный список из-за фейка. Поводом для внесения певицы в базу стала ложная новость, будто девушка почти миллион рублей задонатила армии России.

Известно, что ранее на Зотееву в России завели административное дело по статье "Унижение чести и достоинства в неприличной форме" - в связи с заявлением жителя Тюмени, который подал его после концерта певицы.

После отмены гастролей в РФ Инстасамка в пять раз увеличила гонорар за свои выступления.

Из выложенного в сеть райдера звезды можно узнать, что она отныне требует проживания в пятизвездочном отеле, перелет только бизнес-классом, кальян. А также - личную охрану.